BTS・Vのビジュアルが＠cosme OSAKAに登場 「Yunth」ポップアップストア開催へ
7人組グループ・BTSのVがアンバサダーを務めるスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」のポップアップストアが、4月8日〜14日の期間限定で、大阪・＠cosme OSAKAで開催されることが決定した。
【写真】店内にたくさん登場するBTS・V
会場は、予約なしで入場できるオープンスペースと、事前予約者限定スペースの2つのエリアで展開。
オープンスペースでは、Yunthの商品を実際に試せるほか、ポップアップ限定セットを購入できる。限定セットは3種類。「生VC美白美容液」をはじめ、「生VAダーマ美容液」や新商品の「生AZ美容液」「Pure Mask」とオリジナルノベルティをセット。
予約限定スペースでは、BTS・Vのビジュアルが登場する特別空間やカプセルくじなどのスペシャルコンテンツを用意。さらに、事前予約をすると、人気クレンジング「フュージョンクレンジング」のサンプルをプレゼント。
事前予約は30日午前10時より受付開始予定となっている。
■ポップアップストア 開催概要
場所：大阪・＠cosme OSAKA ポップアップスペース
期間：4月8日（水）〜4月14日（火）
時間：午前10時30分〜午後8時30分
【写真】店内にたくさん登場するBTS・V
会場は、予約なしで入場できるオープンスペースと、事前予約者限定スペースの2つのエリアで展開。
オープンスペースでは、Yunthの商品を実際に試せるほか、ポップアップ限定セットを購入できる。限定セットは3種類。「生VC美白美容液」をはじめ、「生VAダーマ美容液」や新商品の「生AZ美容液」「Pure Mask」とオリジナルノベルティをセット。
事前予約は30日午前10時より受付開始予定となっている。
■ポップアップストア 開催概要
場所：大阪・＠cosme OSAKA ポップアップスペース
期間：4月8日（水）〜4月14日（火）
時間：午前10時30分〜午後8時30分