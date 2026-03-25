歌手の工藤静香（55）が25日までに自身のインスタグラムを更新。レザーパンツ・コーデを披露した。「あ〜時間かかってしまった。でもこの歌最高！！今までにあまりないタイプ！！速くて口がもつれました〜」とつづり、ブルーのカーディガンに黒のインナー＆レザーパンツ、ブーツ姿の写真をアップ。また、愛犬との写真もアップし「レコーディングの前の打ち合わせでいただいた和菓子をしこたまいただいておりました〜癒さ