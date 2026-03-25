歌手の工藤静香（55）が25日までに自身のインスタグラムを更新。レザーパンツ・コーデを披露した。

「あ〜時間かかってしまった。でも この歌最高！！今までにあまりないタイプ！！速くて口がもつれました〜」とつづり、ブルーのカーディガンに黒のインナー＆レザーパンツ、ブーツ姿の写真をアップ。

また、愛犬との写真もアップし「レコーディングの前の打ち合わせでいただいた和菓子をしこたまいただいておりました〜 癒されました。そして白いお餅を口から本当にちっちゃ〜くして、ビビちゃんにあげたら、笑 もうね、また餅が出てくるかとずっと膝の上から離れないのぉ〜 ずっと 食べていたいわ。笑」と記した。

この投稿にフォロワーらからは「うわ〜格好いい」「相変わらずスタイルよくて美脚でお綺麗です」「スタイル良すぎ」「スタイル抜群〜！！」「カッコ良い」「足長っ」「渾身の力を込めたアルバム、一日千秋の思いでリリースをお待ちしてます」などの声が寄せられている。

工藤は2000年12月5日にSMAPのメンバー、木村拓哉と結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。

インスタでは、手料理や愛犬たちの写真を度々アップしている。