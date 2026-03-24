オンラインサポート「my 楽天モバイル（Web）」のホーム画面が4月下旬にリニューアル予定！楽天モバイルは23日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）におけるオンラインサポート「my 楽天モバイル」のWeb版についてホーム画面を2026年4月下旬（予定）にリニューアルするとお知らせしています。正式なリニューアル日