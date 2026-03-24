楽天モバイル、オンラインサポート「my 楽天モバイル」のWeb版がホーム画面をリニューアル予定！家族割のグループ管理などの一部機能が終了に
|オンラインサポート「my 楽天モバイル（Web）」のホーム画面が4月下旬にリニューアル予定！
楽天モバイルは23日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）におけるオンラインサポート「my 楽天モバイル」のWeb版についてホーム画面を2026年4月下旬（予定）にリニューアルするとお知らせしています。正式なリニューアル日は後日、公式Webサイトのお知らせページにて案内するとしています。
ただし、料金プラン「スーパーホーダイ（楽天回線）」または「組み合わせプラン（楽天回線）」を契約している場合はデータ利用量の円グラフ表示とお知らせ設定（メール・SMSの通知設定）を引き続いて利用できるほか、変更前のURLにアクセスした場合には一定期間は自動的に変更後のURLに転送されるということですが、変更前のURLを「お気に入り」や「ブックマーク」などに登録されている場合は変更後のURLへの登録変更をするように案内しています。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんな楽天モバイルのオンラインサポートとなるmy 楽天モバイルのWeb版が2026年4月下旬にホーム画面をよりシンプルな構成にリニューアルし、主要な機能へアクセスしやすくなるということです。
記事執筆：memn0ck
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