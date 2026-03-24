物理フルキーボード搭載スマホ「Unihertz Titan 2 Elite」のクラウドファンディングがスタート！Unihertz（ユニハーツ）は24日（現地時間）、以前に予告していたQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマートフォン（スマホ）「Titan」シリーズの次期モデル「Titan 2 Elite」をクラウドファンディングサイト「Kickstarter」（ https://www.kickstarter.com/projects/jellyphone/titan-2-elite-the-5g-keyboard-phone-youve-been-wai