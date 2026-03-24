国務院報道弁公室は3月23日午後に記者会見をおこない、国家知的財産権局などの部門は特許実用化特別行動（2023-2025年）の実施状況を紹介しました。紹介によると、この特別行動期間中、中国は初めて全国2700余りの大学と科学研究機関にある134万9000件の既存特許の点検を完了し、68万件の実用化見通しの良い発明特許を選別し、46万社の企業と精確に連携しました。各地で「知的財産権服務万里行」などの特別ロードショーを1万6000回