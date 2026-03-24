頭の中で考えるだけでロボット犬を動かす。このSF映画のような光景は今や西安交通大学で現実のものとなった。同大学の徐光華（シュー・グアンホア）教授のチームはこのほど、脳制御ロボット犬の研究で新たなブレークスルーを達成し、脳波制御と自律ナビゲーション機能の統合テストに成功した。使用者は「念」によって指令を出すだけで、ロボット犬が自律的に経路を計画し、障害物を回避しながら目的地へ正確に到達できる。科技日報