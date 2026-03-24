BMI技術に新たな進展、「念」で操作するロボット犬が誕生―中国

頭の中で考えるだけでロボット犬を動かす。このSF映画のような光景は今や西安交通大学で現実のものとなった。同大学の徐光華（シュー・グアンホア）教授のチームはこのほど、脳制御ロボット犬の研究で新たなブレークスルーを達成し、脳波制御と自律ナビゲーション機能の統合テストに成功した。使用者は「念」によって指令を出すだけで、ロボット犬が自律的に経路を計画し、障害物を回避しながら目的地へ正確に到達できる。科技日報が伝えた。

同大学医工融合研究所の所長を務める徐氏は「これまでに脳波信号によるロボット犬の基本動作制御は実現していたが、今回は脳制御技術と自律ナビゲーション機能を統合した。この技術の中核は非侵襲型ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）の応用にあり、脳内神経活動により生じる電気信号を捉えることで、機器の精密な制御を可能にしている」と説明した。



徐氏は、「脳制御技術はBMIを通じて脳波を取得し、人と機械のインタラクションを実現する技術だ。当チームが取り組んでいる非侵襲型技術は、信号取得、情報デコード、再エンコード、フィードバックに至る一連のプロセスをすでに確立している。数百回に及ぶ実験と幾度ものプログラミングや調整、試行錯誤を経て、実用的な脳制御プロセスを完成させた」と語った。

また、応用の展望について、「このロボット犬は将来、障害者の有力な支援ツールとなる可能性がある。BMIシステムにより、人間の意思決定の優位性と機械の知覚能力を有機的に融合し、人と機械のシームレスなコミュニケーションを実現できる。また、この技術は高齢化社会における独居高齢者の介護、医療補助、リハビリ訓練、さらには自動追従システムなど、多岐にわたる分野での応用が期待されている」と自信を示した。（提供/人民網日本語版・編集/YF）