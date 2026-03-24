マクドナルド公式（旧Twitter）は3月24日に投稿を更新。期間限定の新商品「コク旨かるび焼肉風てりたま」を25日から発売すると告知しました。【写真】コク旨かるび焼肉風てりたまのビジュアル「美味しそうやし食べる」同アカウントは「ついに明日3/25(水)発売！」とつづり、1枚の画像を投稿。期間限定の新商品「コク旨かるび焼肉風てりたま」の発売を告知しました。おいしそうなビジュアルで食欲がそそられます。コメントでは、「