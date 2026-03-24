「なんかデカくね？」マクドナルド、期間限定メニュー発売！ 「絶対に美味しいやつ」「ついに明日ー！」
マクドナルド公式（旧Twitter）は3月24日に投稿を更新。期間限定の新商品「コク旨かるび焼肉風てりたま」を25日から発売すると告知しました。
【写真】コク旨かるび焼肉風てりたまのビジュアル
コメントでは、「ついに明日ー！」「早く食べたい」「明日が待ち遠しいな!!」「美味しそうやし食べる」「絶対に美味しいやつ！」「なんかデカくね？」「うまそう」「これは1個じゃ足らない」など、期待の声が多く寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】コク旨かるび焼肉風てりたまのビジュアル
「美味しそうやし食べる」同アカウントは「ついに明日3/25(水)発売！」とつづり、1枚の画像を投稿。期間限定の新商品「コク旨かるび焼肉風てりたま」の発売を告知しました。おいしそうなビジュアルで食欲がそそられます。
コメントでは、「ついに明日ー！」「早く食べたい」「明日が待ち遠しいな!!」「美味しそうやし食べる」「絶対に美味しいやつ！」「なんかデカくね？」「うまそう」「これは1個じゃ足らない」など、期待の声が多く寄せられました。
マックカード1000円分が当たるキャンペーンも併せて、ハッシュタグ「#マックのかるび焼肉風てりたまやってくる」を付けて24日中にリプライすると、抽選で4日合計100人にマックカード1000円分をプレゼントするキャンペーンも実施しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)