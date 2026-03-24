外務省は、全世界を対象に、中東情勢の緊迫化に伴う注意を喚起する広域情報を発出した。アメリカ国務省が全世界の国民向け渡航情報として、世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設などが、イランを支持する勢力の標的になる可能性があるとの注意喚起を発出したことを受けたもの。中東情勢の悪化に伴い、中東地域以外でも、不測の事態が発生する可能性が排除されないとしており、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注