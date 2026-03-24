漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、フェルンとシュタルクのデート回イラストが公開され、ネット上で話題になっている。【画像】画力ヤバい！デート服姿のフェルン＆シュタルクのイラスト普段と違う紫のワンピースでおしゃれをしたフェルンと、普段着のシュタルクが描かれており、ファンは「尊い…」「いつくっつくんだよ、この２人は！と言いながらも、この距離感キープ希望ッス（笑）」「デート中の時のやつ！！可愛い」