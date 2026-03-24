高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」（第122回）が24日に放送され、異例の演出の中で“早すぎる悲劇”が描かれると、ネット上には「まだ火曜日なのに」「今日が最終回みたい」「涙止まらん」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】明日の『ばけばけ』トキのもとにまさかの