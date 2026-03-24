事業者が「無料だから」と電話勧誘を受けてインターネット求人広告の掲載を申し込んだところ、実際には契約書内に「無料期間後は自動で有料に移行する」という旨が規定されており、掲載を申し込んだ事業者（主に中小企業）が突然数十万円単位の請求を受けるという商法によるトラブル（無料求人広告詐欺）が全国で相次いでいる。 2025年、広告会社がこの商法の被害に遭った中小企業らに対して多数の広告料金請求訴訟を起こし