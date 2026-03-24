【センバツ出場 ドラフト上位候補5人の現在地】【ドラフト候補】山梨学院・菰田陽生はメジャーのラブコールを“一蹴”、まずはプロ野球で目指す「大谷2世」織田翔希（横浜／投手）福岡県北九州市出身。昨春のセンバツで全5試合に先発し、横浜高の19年ぶり4度目の優勝に貢献した。185センチの長身から投げ下ろす直球は最速154キロ。全国から猛者が集まる名門校で、1年時から主戦を張る右腕をマークするのは、日本の12球団のスカ