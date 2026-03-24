【センバツ出場 ドラフト上位候補5人の現在地】

【ドラフト候補】山梨学院・菰田陽生はメジャーのラブコールを“一蹴”、まずはプロ野球で目指す「大谷2世」

織田翔希（横浜／投手）

福岡県北九州市出身。昨春のセンバツで全5試合に先発し、横浜高の19年ぶり4度目の優勝に貢献した。185センチの長身から投げ下ろす直球は最速154キロ。全国から猛者が集まる名門校で、1年時から主戦を張る右腕をマークするのは、日本の12球団のスカウトだけではない。

「今年1月末には、米メディアで『メジャー6球団がオダに関心を持ち、中でもドジャースが獲得に力を入れている』と報じられました。実際、先月28日にはドジャースのゲレン・カー副社長ら球団幹部が横浜高のグラウンドを訪問。紅白戦を視察しています。ドジャースを含め、すでに横浜高にはメジャー6球団が訪問したと聞いている。村田監督は『まずは日本のプロ野球で』という意向ですが、日米争奪戦の様相を呈しているのは確かです」（関東地区担当スカウト）

昨夏の甲子園でも全4試合に登板して2完封。すでに甲子園通算6勝を挙げている。日本でも当然のことながら複数球団が今秋ドラフトの1位候補としているが、そんな逸材も1学年上の奥村頼人（現ロッテ）から背番号1を譲り受けた昨秋は苦しんだ。

関東大会初戦の高崎商大付（群馬）戦で8回途中4失点。続く専大松戸（千葉）戦ではリリーフ登板し、ダメ押しの追加点を許して敗戦した。

「エースの気負いか、球のキレを欠き、制球も乱れた。まだ本来の調子を取り戻していない印象ですが、それが評価に影響するレベルの投手ではありません」（同）

◇ ◇ ◇

なお、3月20日の神村学園(鹿児島)で迎えた初戦は0−2で敗北。先発した織田は7回と3分の2を投げて7安打、1四球、2失点だった。

※そのほかの注目選手については、関連記事ドラフト上位候補5人の現在地 から要チェックだ。