本日3月24日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はスタジオゲストにSHELLY、田中樹（SixTONES）、永瀬廉（King & Prince）、作間龍斗（ACEes）、アンミカ、近藤春菜（ハリセンボン）、藤本美貴を迎えておくる。■石井正則の旅ロ