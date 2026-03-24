本日3月24日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はスタジオゲストにSHELLY、田中樹（SixTONES）、永瀬廉（King & Prince）、作間龍斗（ACEes）、アンミカ、近藤春菜（ハリセンボン）、藤本美貴を迎えておくる。

■石井正則の旅ロケに隠された真実とは!?

石井正則がぶらぶらと歩いてご当地の風景や場所を紹介する旅ロケは、バラエティでもよく見る映像。そうした何の変哲もない旅ロケなのだが、実は、その映像には一見しただけでは分からない、驚きの真実が写り込んでいることがX秒後に明らかになる。

東京都府中市、千葉県銚子市、千葉県浦安市、東京都銀座の旅ロケ映像が続々登場。スタジオメンバーは、それぞれの映像に何が映り込んでいるのかと旅ロケに見入る。せいやは「石井さん、どんな気持ちなんやろ？」と語り、作間も「どんな打合せをしてロケをしているのか気になる」と不思議がる。石井の旅ロケに隠された真実とは!?

■ゲートボール 若者が本気を出せばシニアを一網打尽にできるのか？

「ゲートボールなら、若者が本気を出せばシニアを一網打尽にできるのか？」を検証する。ゲートボールと言えば、公園でシニアの人々がのんびり楽しむスポーツというイメージ。運動能力に勝る若者が本気で練習を重ねれば、経験豊富なシニアに勝てるのではないか？という仮定のもと、検証を行う。

今回参加するのは、きしたかの、くらげ、ファイヤーサンダーの芸人3組。彼らは、以前放送した回で“チーム和食”としてカーリングを1週間猛練習してプロチームに挑んだ。この6人にダンビラムーチョも加わったチーム和食が、まったくやったことのないゲートボールを1週間猛練習してシニアチームに挑戦する。

高野正成（きしたかの）は「運動神経で勝てる」と自信満々のコメント。さっそく練習を始めたチーム和食だったが、スタートエリアから4ｍ離れた第1ゲートを、1打でボールを通過させなければならないという最初の関門に苦戦する。そんな中、カーリングでも大活躍した杉昇（くらげ）がゲートボールでも才能を発揮。他の5人も、芸人らしからぬ笑いなしの表情でゲートボールに取り組む。せいやも「芸人の見たことのない顔」と驚く。

練習を重ねたチーム和食は強豪チームとの対戦前に腕試しをしようと、公園でゲートボールを楽しむシニアチームに直談判して練習試合を敢行するが…!? チーム和食がシニアチームと繰り広げる白熱の戦いに、永瀬と田中も大興奮！

■番組概要

放送日時：2026年3月24日（火）22時00分〜23時00分

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー

＜ゲスト＞

SHELLY、田中樹（SixTONES）、永瀬廉（King＆Prince）、作間龍斗（ACEes）、アンミカ、近藤春菜（ハリセンボン）、藤本美貴

■公式HP：https://www.ntv.co.jp/xbyougo/

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■公式ハッシュタグ：#X秒後の新世界