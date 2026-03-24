今夜3月24日22時より志田未来が主演するドラマ『未来のムスコ』（TBS系）の最終話が放送。志田をはじめ、全キャストがクランクアップを迎えた。【写真】志田未来をはじめ、塩野瑛久、小瀧望、兵頭功海、西野七瀬らもクランクアップ！17日放送の第9話では、“未来から来たムスコ”颯太（天野優）が未来から来た理由である、未来（志田）の夫で颯太の父親である“まーくん”探しと、“まーくん”と未来を仲直りさせるというミッ