『未来のムスコ』今夜最終回！ 主演・志田未来が涙のクランクアップ「ジェットコースターのような日々でした」
今夜3月24日22時より志田未来が主演するドラマ『未来のムスコ』（TBS系）の最終話が放送。志田をはじめ、全キャストがクランクアップを迎えた。
【写真】志田未来をはじめ、塩野瑛久、小瀧望、兵頭功海、西野七瀬らもクランクアップ！
17日放送の第9話では、“未来から来たムスコ”颯太（天野優）が未来から来た理由である、未来（志田）の夫で颯太の父親である“まーくん”探しと、“まーくん”と未来を仲直りさせるというミッションが完了。そしてついに颯太が未来に帰る日を迎え、親子に別れの時が―。
それから時は経ち、颯太が生まれてくるはずの2031年になっても未来の元に颯太は現れず…。颯太と過ごしたかけがえのない日々を経て、恋も仕事も夢も中途半端だった自分に終止符を打った未来。果たして、未来と颯太は再び巡り合うことができるのか？
最終話の放送を目前に、キャスト陣が続々とオールアップを迎えた。主演を務めた志田は、オールアップの掛け声を聞いた瞬間に思わず涙。「ジェットコースターのような日々で、いろいろなことが起きた毎日でしたが、今思い返すとあっという間で、すごく自分自身が成長できた4ヵ月だったなと思います」と、撮影の日々を振り返った。
塩野瑛久は「みんなで考えて意見を出し合いながら、いいものを作ることができ、本当に幸せな時間でした」と、劇団の座長・将生を演じた塩野ならではの言葉を述べた。
颯太が通う保育園の保育士・優太を演じた小瀧望は、「いち視聴者として火曜よる１０時が待ち遠しいと素直に思える作品に出会い、まー先生を演じることができて本当にうれしく思います」と笑顔でコメント。
真を演じた兵頭功海は「十人十色のお芝居が素敵な方々が集まっていて、毎回お芝居をするたびに、“悔しい。全然できない”と、悩み抜いた現場でした」と芝居と向き合った日々を振り返った。
颯太を演じた天野優は「颯太くんをやらせてくれてありがとうございます！ もっともっとみんなで一緒にいたかったです」と撮影が終わるのを惜しんでいた。
そして、西野七瀬、マキタスポーツ、吉村界人、箭内夢菜、萩原護、ビビる大木、藤原さくら、大友花恋、板倉武志、難波なう、古舘佑太郎、神野三鈴ら共演陣も続々オールアップ。全員で駆け抜けた約4ヵ月の撮影を終え、無事に撮了を迎えた。
未来と颯太を待ち受ける未来とは…。親子の絆の物語の結末に期待が高まる。
ドラマ『未来のムスコ』最終回は、TBS系にて3月24日22時放送。
志田、塩野、小瀧、兵頭、天野のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■志田未来
4ヵ月間、ありがとうございました。本当にジェットコースターのような日々で、毎日いろいろなことが起きて、バタバタだったなって思うこともたくさんあります。ですが、今思い返すとあっという間で、すごく自分自身が成長できた4ヵ月だったなと思います。颯太のような5歳の子と一緒に長い期間お芝居するのも初めてで、最初は戸惑っていたのですが、スタッフの皆さんが現場でママ、パパになってくださって、すごく助けていただきました。お芝居をしやすい環境を作ってくださって、本当に感謝しています。言いたいことはいっぱいあるのですが、とにかく本当に楽しかったです。ありがとうございました！
■塩野瑛久
ありがとうございました。楽しい且つ難しい現場でもあり、でもそれがすごくやりがいがありました。みんなで考えて意見を出し合いながら、いいものを作ることができ、本当に幸せな時間でした。本作に関わることができて、本当に嬉しかったです。将生を演じさせていただき、ありがとうございました。お疲れ様でした！
■小瀧望
本当にお疲れ様でした。出演者ではありますが、こんなにもいち視聴者として火曜よる10時が待ち遠しいと素直に思える作品に出会えて、そして参加することができて本当に幸せです。お子さんたちとの撮影は大変なときもありましたが、それ以上に楽しくて、子どもたちにしか動かせない心の奥の部分って本当にあるなと作品を見て感じました。スタッフの皆さんも本来の自分の仕事以上のことをされていて、プロフェッショナルな仕事ぶりにも感動していました。皆さんと出会えてよかったなと思いますし、まー先生を演じることができて本当にうれしく思います。ありがとうございました。
■兵頭功海
素敵な原作、そして、プロデューサー・監督の皆さん。本当に素敵な方々ばかりでした。同時に劇団のメンバーには、志田未来さんをはじめ十人十色のお芝居が素敵な方々が集まっていて、毎回お芝居をするたびに「悔しい。全然できない」と、悩み抜いた現場でした。皆さんのお芝居や、演出していただいたことを自分なりに飲み込んで、今後の役者人生に活かしていきたいと改めて思いました。あと、颯太（優くん）と一緒にお芝居をできたことは僕にとって、貴重な経験でした。大人になってまた会えるように、僕もそれまで頑張っていたいなって思います。本当にありがとうございました！
■天野優
颯太くんをやらせてくれてありがとうございます！ もっともっとみんなで一緒にいたかったです！
【写真】志田未来をはじめ、塩野瑛久、小瀧望、兵頭功海、西野七瀬らもクランクアップ！
17日放送の第9話では、“未来から来たムスコ”颯太（天野優）が未来から来た理由である、未来（志田）の夫で颯太の父親である“まーくん”探しと、“まーくん”と未来を仲直りさせるというミッションが完了。そしてついに颯太が未来に帰る日を迎え、親子に別れの時が―。
最終話の放送を目前に、キャスト陣が続々とオールアップを迎えた。主演を務めた志田は、オールアップの掛け声を聞いた瞬間に思わず涙。「ジェットコースターのような日々で、いろいろなことが起きた毎日でしたが、今思い返すとあっという間で、すごく自分自身が成長できた4ヵ月だったなと思います」と、撮影の日々を振り返った。
塩野瑛久は「みんなで考えて意見を出し合いながら、いいものを作ることができ、本当に幸せな時間でした」と、劇団の座長・将生を演じた塩野ならではの言葉を述べた。
颯太が通う保育園の保育士・優太を演じた小瀧望は、「いち視聴者として火曜よる１０時が待ち遠しいと素直に思える作品に出会い、まー先生を演じることができて本当にうれしく思います」と笑顔でコメント。
真を演じた兵頭功海は「十人十色のお芝居が素敵な方々が集まっていて、毎回お芝居をするたびに、“悔しい。全然できない”と、悩み抜いた現場でした」と芝居と向き合った日々を振り返った。
颯太を演じた天野優は「颯太くんをやらせてくれてありがとうございます！ もっともっとみんなで一緒にいたかったです」と撮影が終わるのを惜しんでいた。
そして、西野七瀬、マキタスポーツ、吉村界人、箭内夢菜、萩原護、ビビる大木、藤原さくら、大友花恋、板倉武志、難波なう、古舘佑太郎、神野三鈴ら共演陣も続々オールアップ。全員で駆け抜けた約4ヵ月の撮影を終え、無事に撮了を迎えた。
未来と颯太を待ち受ける未来とは…。親子の絆の物語の結末に期待が高まる。
ドラマ『未来のムスコ』最終回は、TBS系にて3月24日22時放送。
志田、塩野、小瀧、兵頭、天野のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■志田未来
4ヵ月間、ありがとうございました。本当にジェットコースターのような日々で、毎日いろいろなことが起きて、バタバタだったなって思うこともたくさんあります。ですが、今思い返すとあっという間で、すごく自分自身が成長できた4ヵ月だったなと思います。颯太のような5歳の子と一緒に長い期間お芝居するのも初めてで、最初は戸惑っていたのですが、スタッフの皆さんが現場でママ、パパになってくださって、すごく助けていただきました。お芝居をしやすい環境を作ってくださって、本当に感謝しています。言いたいことはいっぱいあるのですが、とにかく本当に楽しかったです。ありがとうございました！
■塩野瑛久
ありがとうございました。楽しい且つ難しい現場でもあり、でもそれがすごくやりがいがありました。みんなで考えて意見を出し合いながら、いいものを作ることができ、本当に幸せな時間でした。本作に関わることができて、本当に嬉しかったです。将生を演じさせていただき、ありがとうございました。お疲れ様でした！
■小瀧望
本当にお疲れ様でした。出演者ではありますが、こんなにもいち視聴者として火曜よる10時が待ち遠しいと素直に思える作品に出会えて、そして参加することができて本当に幸せです。お子さんたちとの撮影は大変なときもありましたが、それ以上に楽しくて、子どもたちにしか動かせない心の奥の部分って本当にあるなと作品を見て感じました。スタッフの皆さんも本来の自分の仕事以上のことをされていて、プロフェッショナルな仕事ぶりにも感動していました。皆さんと出会えてよかったなと思いますし、まー先生を演じることができて本当にうれしく思います。ありがとうございました。
■兵頭功海
素敵な原作、そして、プロデューサー・監督の皆さん。本当に素敵な方々ばかりでした。同時に劇団のメンバーには、志田未来さんをはじめ十人十色のお芝居が素敵な方々が集まっていて、毎回お芝居をするたびに「悔しい。全然できない」と、悩み抜いた現場でした。皆さんのお芝居や、演出していただいたことを自分なりに飲み込んで、今後の役者人生に活かしていきたいと改めて思いました。あと、颯太（優くん）と一緒にお芝居をできたことは僕にとって、貴重な経験でした。大人になってまた会えるように、僕もそれまで頑張っていたいなって思います。本当にありがとうございました！
■天野優
颯太くんをやらせてくれてありがとうございます！ もっともっとみんなで一緒にいたかったです！