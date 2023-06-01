フェイエノールト戦の後半28分に途中交代日本サッカー協会（JFA）は現地時間3月23日、オランダ1部アヤックスの日本代表DF冨安健洋のコンディションを確認するため、この日の合流を見送ることになったと発表した。冨安は同22日のエールディビジ第28節・フェイエノールト戦に左サイドバックで先発出場。軽快な動きを見せていたが、後半27分に右ハムストリングに違和感を覚え、大事を取って交代していた。オスカル・ガルシア監督