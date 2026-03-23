女性お笑い芸人のだいたひかる（50）が23日までに自身のブログを更新。急激に体重が減っていることを明かした。「痩せた理由」と題したブログを公開。「気持ち悪い位に痩せてきました」と報告し、「妊娠中に66kgになり、産後に3kgしか減らなくてビックリしましたが」と体重が減らなかった時期を明かした。「ところで、この頃メキメキ痩せてきたのは多分…花粉症で鼻が詰まっている事が多く味覚が感じづらいから、食欲が湧か