女性お笑い芸人のだいたひかる（50）が23日までに自身のブログを更新。急激に体重が減っていることを明かした。

「痩せた理由」と題したブログを公開。「気持ち悪い位に痩せてきました」と報告し、「妊娠中に66kgになり、産後に3kgしか減らなくてビックリしましたが」と体重が減らなかった時期を明かした。

「ところで、この頃メキメキ痩せてきたのは多分…花粉症で鼻が詰まっている事が多く味覚が感じづらいから、食欲が湧かないからかな！？」と分析。

「歳をとって、体重だけ減るのは不気味で嫌なのですが」とつづり、「45.9」と表示された体重計の写真を公開した。

同日に更新した別のブログでは花粉症の救世主として、のどあめを紹介。その一方で「私は矯正中なので、四六時中なめる訳にはいかないのですが…」ともつづっていた。

だいたは13年5月にアートディレクターの小泉貴之氏と再婚。14年から不妊治療を受けていたが、16年1月に乳がんが見つかり治療を中断した。19年3月には乳がん再発を公表。その後、治療を続けていたが、20年9月に乳がん治療を中断して不妊治療を再開し、21年5月に受精卵の移植で妊娠。22年1月に第1子男児を出産した。