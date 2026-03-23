【モデルプレス＝2026/03/23】フリーアナウンサーの森香澄が3月22日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開した。【写真】30歳フリーアナ「可愛さと色気の共存」紐キャミ姿で素肌見せ◆森香澄、ほっそり二の腕輝く紐キャミ姿披露3月23日発売の女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）5月号の表紙を飾った森。「Ray5月号、表紙を務めさせていただきました！2回目…！ありがとうご