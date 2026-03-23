森香澄、紐キャミ姿に絶賛の声「可愛さと色気の共存」「無敵感すごい」
【モデルプレス＝2026/03/23】フリーアナウンサーの森香澄が3月22日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開した。
【写真】30歳フリーアナ「可愛さと色気の共存」紐キャミ姿で素肌見せ
3月23日発売の女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）5月号の表紙を飾った森。「Ray5月号、表紙を務めさせていただきました！2回目…！ありがとうございます」と感謝の言葉をつづっている。「すっごく素敵な写真を撮っていただきました…」「是非、お手に取ってみてください！」と記し、フォトグラファーの須江隆治氏によって撮影された衣装姿の写真を投稿。髪の毛を後ろでまとめたスタイルで、肩紐をリボン結びにした白のキャミソールに身を包んだ、ほっそりとした二の腕が際立つショットを披露している。
また、スカーフを頭に巻き、キャミソールの肩紐をほどいてポーズをとる色気溢れるショットなども載せている。
この投稿は「透明感爆発」「ビジュ強すぎる」「お肌ツルツル」「可愛さと色気の共存」「無敵感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】30歳フリーアナ「可愛さと色気の共存」紐キャミ姿で素肌見せ
◆森香澄、ほっそり二の腕輝く紐キャミ姿披露
3月23日発売の女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）5月号の表紙を飾った森。「Ray5月号、表紙を務めさせていただきました！2回目…！ありがとうございます」と感謝の言葉をつづっている。「すっごく素敵な写真を撮っていただきました…」「是非、お手に取ってみてください！」と記し、フォトグラファーの須江隆治氏によって撮影された衣装姿の写真を投稿。髪の毛を後ろでまとめたスタイルで、肩紐をリボン結びにした白のキャミソールに身を包んだ、ほっそりとした二の腕が際立つショットを披露している。
また、スカーフを頭に巻き、キャミソールの肩紐をほどいてポーズをとる色気溢れるショットなども載せている。
◆森香澄の投稿に「可愛さと色気の共存」と反響
この投稿は「透明感爆発」「ビジュ強すぎる」「お肌ツルツル」「可愛さと色気の共存」「無敵感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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