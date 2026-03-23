4月2日（木）から世界独占配信がスタートするNetflixシリーズ『九条の大罪』の羊文学による書き下ろし主題歌「Dogs」のアートワークが公開された。今作のアートワークは楽曲タイトルにちなんで、ドラマにも登場する犬「ブラックサンダー」が描かれたジャケット写真となっている。「Dogs」は冒頭から轟音のように激しく歪んだギターが鳴り響き、サビではボーカル塩塚モエカの心の底からの“叫び”に胸を撃たれる、羊文学史上最も荒