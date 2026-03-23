『九条の大罪』主題歌に起用された羊文学「Dogs」のアートワーク公開。初の全国ホールツアーも開催決定

4月2日（木）から世界独占配信がスタートするNetflixシリーズ『九条の大罪』の羊文学による書き下ろし主題歌「Dogs」のアートワークが公開された。

今作のアートワークは楽曲タイトルにちなんで、ドラマにも登場する犬「ブラックサンダー」が描かれたジャケット写真となっている。

「Dogs」は冒頭から轟音のように激しく歪んだギターが鳴り響き、サビではボーカル塩塚モエカの心の底からの“叫び”に胸を撃たれる、羊文学史上最も荒々しさの奥に儚さを宿したロックナンバーに仕上がった。

「Dogs」は『九条の大罪』の配信に先駆けて、3月25日（水）に配信リリースされる。

なお、3月23日（月）22時から放送のJ-WAVE(81.3FM)「GURU GURU!」の番組内レギュラー・コーナー枠「GRUUVE BUNCH」（22:35-22:45／羊文学は月曜ナビゲーターを担当）にて楽曲がフルサイズオンエアされることが決定。同日23時以降、全国のラジオ局で一斉にオンエア解禁される。

羊文学は、Vo.Gt.塩塚モエカ、Ba.河西ゆりかからなる、繊細ながらも力強いサウンドが特徴のオルタナティブロックバンド。

3月20日〜22日に開催された『Vポイント presents ツタロックフェス2026』ではDAY3に登場して会場を盛り上げたほか、今後も『OTODAMA’26』『VIVA LA ROCK 2026』などさまざまなフェスに出演予定。

さらに、今年9月からは全国10都市11公演を巡る初のホールツアー「羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”」開催が決定しており、精力的にライブ活動を展開している。

【リリース情報】

羊文学 New Single「Dogs」Netflixシリーズ「九条の大罪」主題歌Pre-Add／Pre-Save：https://fcls.lnk.to/Dogs

【ツアー情報】

羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”

〇2026年9月4日（金）新潟・新潟テレサOPEN 18:00 START 19:00指定席：￥7,500問い合わせ先：FOB新潟 025-229-5000https://www.fobkikaku.co.jp/

〇2026年9月6日（日）宮城・仙台サンプラザホールOPEN 17:00 START 18:00指定席：￥7,500問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000https://www.north-road.co.jp/

〇2026年9月11日（金）京都・ロームシアター京都OPEN 18:00 START 19:00指定席：￥7,500問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666https://www.shimizuonsen.com/

〇2026年9月13日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールOPEN 17:00 START 18:00指定席：￥7,500問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041https://www.jailhouse.jp/

〇2026年9月20日（日）福岡・福岡サンパレスOPEN 17:00 START 18:00指定席：￥7,500問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424https://www.kyodo-west.co.jp/

〇2026年9月21日（月・祝）岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場OPEN 17:00 START 18:00指定席：￥7,500問い合わせ先：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531https://www.yumebanchi.jp/

〇2026年9月26日（土）石川 金沢本多の森 北電ホールOPEN 17:00 START 18:00指定席：￥7,500問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424https://www.fobkikaku.co.jp/

〇2026年9月28日（月）大阪・フェスティバルホールOPEN 18:00 START 19:00指定席：￥7,500問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666https://www.shimizuonsen.com/

〇2026年10月1日（木）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaruOPEN 18:00 START 19:00指定席：￥7,500問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569https://www.smash-jpn.com/

〇2026年11月10日（火）東京・国立代々木競技場 第一体育館OPEN 18:00 START 19:00指定席：￥8,800問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751https://www.smash-jpn.com/

〇2026年11月11日（水）東京・国立代々木競技場 第一体育館OPEN 18:00 START 19:00指定席：￥8,800問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751https://www.smash-jpn.com/

【チケット情報】チケット代：全席指定：￥7,500（税込）国立代々木競技場 第一体育館公演チケット代：全席指定：￥8,800（税込）

■ファンクラブ「月刊 羊文学」会員限定先行受付3月19日（木）21:00〜3月29日（日）23:59受付URL：https://hitsujibungaku.bitfan.id

■オフィシャル最速先行受付3月19日（木）21:00〜3月29日（日）23:59受付URL：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/

■「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”」 at 日本武道館 DVD/Blu-ray購入者チケット抽選先行申込受付日程3月31日（火）10:00〜4月19日（日）23:59※申込みには4月1日（水）発売の「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”」 at 日本武道館 Blu-rayに封入されるURL／シリアルナンバーが必要。