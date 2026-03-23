週明け２３日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比８７６．８６ポイント（３．４７％）安の２４４００．４６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２６１．９０ポイント（３．０５％）安の８３１２．１７ポイントと３日続落した。売買代金は１９２３億７４５０万香港ドルに拡大している（２０日前場は１５４１億９６４０万香港ドル）。投資家のリスク回避スタ