週明け２３日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比８７６．８６ポイント（３．４７％）安の２４４００．４６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２６１．９０ポイント（３．０５％）安の８３１２．１７ポイントと３日続落した。売買代金は１９２３億７４５０万香港ドルに拡大している（２０日前場は１５４１億９６４０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。米国・イスラエルとイランの戦争拡大が原油価格を押し上げ、インフレが進むと懸念されている。トランプ米大統領は２１日夜、イランに対し「オイルロード」の要衝となるホルムズ海峡を４８時間以内に再び開放しなければ、同国の発電所を攻撃すると通告（期限は日本時間２４日朝方）。これに対してイランは２２日、発電所を攻撃された場合、ホルムズ海峡を完全に封鎖し、報復措置として米イスラエルのエネルギーや通信施設のほか、米軍が駐留する湾岸諸国の発電所も標的にすると警告した。指数は一段安で寄り付き、更に下げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄は、ほぼ全面安（８８銘柄が下落）。個別では、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が１１．７％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が１０．７％安、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が７．５％安と下げが目立った。

セクター別では、非鉄・産金が安い。中国宏橋のほか、江西銅業（３５８／ＨＫ）が６．３％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が５．８％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．６％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が２５．０％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が１４．８％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が８．７％ずつ下落している。金属市況安が逆風だ。２３日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が安く推移。また、２０日のＮＹ商品取引所で金先物は０．７％安と３日続落し、日本時間２３日午前の時間外取引で下げ幅を拡大している。取引再開した赤峰吉隆黄金に関しては、新株を発行し紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）に割り当てると発表したことが売り材料視された。紫金鉱業は赤峰吉隆の筆頭株主に浮上する。

海上輸送やエアラインなど運輸関連も急落。海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が５．９％安、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が４．５％安、東方海外（３１６／ＨＫ）が３．６％安、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が１０．８％安、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が８．５％安、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が７．９％安で引けた。

中国の保険セクターもさえない。中国人寿のほか、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が８．１％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が６．４％安、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が６．０％安で前場取引を終えた。

半面、自動車セクターの一角はしっかり。吉利汽車（１７５／ＨＫ）が４．２％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が２．６％、北京汽車（１９５８／ＨＫ）が１．４％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が０．７％ずつ上昇した。

本土マーケットも３日続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比２．５０％安の３８５８．１８ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、消費、自動車、金融、不動産、素材、インフラ関連なども売られた。半面、エネルギーは物色されている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）