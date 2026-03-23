22日夜、静岡市清水区で住宅が全焼する火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む高齢夫婦と連絡が取れていないため、警察と消防は身元の確認を進めています。暗闇に包まれた住宅街から勢いよく立ち上る煙。これは、22日午後11時すぎ、静岡市清水区の情報カメラがとらえた映像です。警察と消防によりますと、22日午後10時ごろ静岡市清水区北矢部町の住宅で、「炎が見える」と近隣住民から消防に通報がありまし