ラ・リーガ 25/26の第29節 レアル・マドリードとアトレチコ・マドリードの試合が、3月23日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）、アルダ・ギュレル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アントワヌ・グリ&