ジェントルで洗練されたV4のイメージを完璧に覆し、全回転域で400cc4気筒最強を誰もが認めたパワフルネイキッド！ ホンダは1986年、V4エンジンの第3世代となるVFR400Rをリリース。同時にカウルレスのネイキッドバージョン、VFR400Zの発売も開始した。V4系エンジンは、4年前の1982年3月にVF750 SABREとVF750 MAGNAでスタート、それまでのメジャーな位置づけの直４系CB750/900系に対し、ラグジュ