昨年、NHKを退局した中川安奈アナ（32）。フリーになって1年が過ぎ、数々の有名番組に出演するなど仕事は順調のようだ。一方、本人が希望していたとされるスポーツ番組への進出はどうだろうか。＊＊＊【写真12枚】中川安奈アナの「何も着てない」疑惑の1枚Instagramには“身体のラインくっきり”な「ぴたぴたニット姿」が大量に投稿されていた3月11日の深夜に放送されたトーク番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日）