ブレーメンに所属するU-21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）が、ヴォルフスブルク戦を振り返った。21日、クラブの公式サイトが同選手のコメントを伝えている。ブンデスリーガ第27節が21日に行われ、ブレーメンは敵地で降格圏に沈むヴォルフスブルクと対戦。日本代表DF菅原由勢とGK長田がスタメン出場を果たした一戦は、68分にユスティン・エンジンマーがネットを揺らし、ブレーメンが先制。この得点が決勝点となり、ブ