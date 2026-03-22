高島屋大阪店7階催会場で、「星のカービィ」のイベント『KIRBY COLORFUL STORE』が、3月25日（水）から4月6日（月）まで開催される。大阪高島屋で『KIRBY COLORFUL STORE』開催今回は定番人気アイテムからイベント限定のマスコットや文房具など、300種類以上のカービィグッズが集結。会場では風船を持ったカービィとワドルディが出迎え、イベントのキーアートを使用したカラフルな世界観の中でショッピングが楽しめる。アイ