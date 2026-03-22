高島屋大阪店7階催会場で、「星のカービィ」のイベント『KIRBY COLORFUL STORE』が、3月25日（水）から4月6日（月）まで開催される。

大阪高島屋で『KIRBY COLORFUL STORE』開催

今回は定番人気アイテムからイベント限定のマスコットや文房具など、300種類以上のカービィグッズが集結。会場では風船を持ったカービィとワドルディが出迎え、イベントのキーアートを使用したカラフルな世界観の中でショッピングが楽しめる。

アイテムはカービィの「にぎにぎマスコット」（1650円）や「さんかくほおばりクッション」（4950円）、「さんかくほおばりマスコット」（1870円）、「ふうせんマスコット」（1980円・1人3点まで）などが登場する。

「にぎにぎマスコット」（1650円）、「さんかくほおばりクッション」（4950円）、「さんかくほおばりマスコット」（1870円）、タオル（各880円）

ふうせんマスコット（1980円）、スリッパ（2530円）、ロールシール（990円）

そのほか、ワドルディやメタナイトの「ちょっこりさん」シリーズ（各1320円）、「もちむにゅ ぬいぐるみマスコット」（各1650円）、「ふわふ和コレクション 湯呑み」（1650円）なども販売される。

ちょっこりさんカービィ、ちょっこりさんワドルディ、ちょっこりさんメタナイト（各1320円）、星のカービィ もちむにゅ ぬいぐるみマスコット カービィ、星のカービィ もちむにゅ ぬいぐるみマスコット ワドルディ（各1650円）

ふわふ和コレクション 湯呑みプププ三十六景 フロートアイランズ沖浪裏（1650円）、ヘアゴム（990円）

期間中、会場内で税込4400円以上購入すると、先着で「アクリルバッジ」（3種類ランダム）がもらえる特典もある。

アクリルバッジ

「KIRBY COLORFUL STORE」は高島屋大阪店7階催会場で3月25日（水）から4月6日（月）まで開催。各日午後7時まで（最終日の4月6日は午後6時まで）。価格はすべて税込み。