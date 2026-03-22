「星のカービィ」グッズ300種以上が大阪高島屋に集結！限定アイテムも登場 3月25日から
高島屋大阪店7階催会場で、「星のカービィ」のイベント『KIRBY COLORFUL STORE』が、3月25日（水）から4月6日（月）まで開催される。
今回は定番人気アイテムからイベント限定のマスコットや文房具など、300種類以上のカービィグッズが集結。会場では風船を持ったカービィとワドルディが出迎え、イベントのキーアートを使用したカラフルな世界観の中でショッピングが楽しめる。
アイテムはカービィの「にぎにぎマスコット」（1650円）や「さんかくほおばりクッション」（4950円）、「さんかくほおばりマスコット」（1870円）、「ふうせんマスコット」（1980円・1人3点まで）などが登場する。
そのほか、ワドルディやメタナイトの「ちょっこりさん」シリーズ（各1320円）、「もちむにゅ ぬいぐるみマスコット」（各1650円）、「ふわふ和コレクション 湯呑み」（1650円）なども販売される。
期間中、会場内で税込4400円以上購入すると、先着で「アクリルバッジ」（3種類ランダム）がもらえる特典もある。
「KIRBY COLORFUL STORE」は高島屋大阪店7階催会場で3月25日（水）から4月6日（月）まで開催。各日午後7時まで（最終日の4月6日は午後6時まで）。価格はすべて税込み。