2026年3月20日、台湾メディア・周刊王CTWANTは、日本への団体旅行で「軍隊式管理」を徹底するガイドに遭遇した参加者の体験談がネット上で賛否両論を呼んでいると報じた。記事によると、ある台湾人男性が妻とともに北海道ツアーに参加した際、ガイドが観光バスの中で「遅刻したら自由行動にしてもらう。私は遅刻癖を直すのが一番得意だ」と宣言。ツアー参加者全員に時間厳守を求める「軍隊式」の管理を敷いたという。その結果、全