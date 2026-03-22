ラ・リーガ 25/26の第29節 セビリアとバレンシアの試合が、3月22日05:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。 セビリアはアレクシス・サンチェス（FW）、ニエル・モペー（FW）、ルベン・バルガス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ラージー・ラマザニ（FW）、アンドレ・アウメイダ（MF）らが先発に名