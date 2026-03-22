ラ・リーガ 25/26の第29節 セビリアとバレンシアの試合が、3月22日05:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはアレクシス・サンチェス（FW）、ニエル・モペー（FW）、ルベン・バルガス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ラージー・ラマザニ（FW）、アンドレ・アウメイダ（MF）らが先発に名を連ねた。

26分、バレンシアが選手交代を行う。ホセルイス・ガヤ（DF）からヘスス・バスケス（DF）に交代した。

37分、セビリアが選手交代を行う。セサル・アスピリクエタ（DF）からアコル・アダムズ（FW）に交代した。

その直後の38分に試合が動く。バレンシアのウーゴ・ドゥーロ（FW）がヘディングシュートを決めてバレンシアが先制。

さらに45+5分バレンシアが追加点。ルイス・リオハ（MF）のアシストからラージー・ラマザニ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とバレンシアがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、バレンシアが0-2で勝利した。

なお、セビリアは28分にルシアン・アグメ（MF）、90+5分にニエル・モペー（FW）に、またバレンシアは74分にルーカス・ベルトラン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 07:10:31 更新