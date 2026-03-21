逗子市役所（資料写真）任期満了に伴う逗子市議選（定数１７）は２２日、投開票される。立候補しているのは現職１３人、元職２人、新人７人の計２２人。党派別では自民３人、国民２人、参政１人、共産１人、立民１人、公明２人、無所属１２人。投票は同日午前７時から午後８時まで、市内１２カ所の投票所で行われる。開票は同市立体育館（同市池子）で午後８時半から始まり、大勢判明は同１１時半ごろの見通し。１４日現在の