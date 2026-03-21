女優の小林聡美（60）が20日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。10代の頃から数々の作品で共演するなど「リスぺクト」する人気女優を明かした。小林は1979年、14歳で女優デビューし、1988年にはフジテレビ「やっぱり猫が好き」に出演し、個性派女優しての地位を確立。その後も、さまざまな作品で自然体の演技で唯一無二の存在感を放ち続けている。一方、20代からエッセイストとしても活動。2024年には歌手