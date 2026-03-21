パンを焼くだけでなく、冷凍食品の温めなおしや総菜パンのリベイク、ピザやグラタンなどの簡単な調理にも活躍する「トースター」。キッチンに一台あると、朝食などの食事作りに便利な家電です。しかし、いざ選ぼうとすると種類が多く、「そもそもトースターって？」「わが家にはどれが合うの？」と迷ってしまうことも。そこで今回は、ラク家事アドバイザー・島本美由紀さん監修のもと、最新トースターの種類や特徴、失敗しない選び