マンチェスター・シティやニューカッスルなどで活躍した元イングランド代表MFジョーイ・バートン氏が、破産の危機に直面しているようだ。英『THE Sun』が伝えた。理由は、度重なる訴訟の裁判費用がかさんでいるためだ。先日、バートン氏はゴルフ場で男性に暴行を加え、重傷害罪で起訴された。この件では保釈を却下されている。また、『Radio 2』の司会者ジェレミー・ヴァイン氏が児童に性的関心を持っているとSNSでほのめかし、こ