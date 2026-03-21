J２初昇格のテゲバジャーロ宮崎は３月21日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第７節（WEST-B）でJ３のロアッソ熊本とホームで対戦した。開幕からPK戦なしの６連勝中。WEST-Bで首位に立つ宮崎が、連勝の数を伸ばした。 序盤から積極的に攻撃を仕掛けるも、なかなか得点には至らない。それでも88分、ボックス内で奥村晃司からのパスを受けた松本ケンチザンガが、左足を一閃。強烈なシュートをゴールに突き刺し、