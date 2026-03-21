快進撃が止まらない！ J２初昇格の宮崎が破竹の７連勝！ 終了間際に松本のゴールで熊本に１−０勝利
J２初昇格のテゲバジャーロ宮崎は３月21日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第７節（WEST-B）でJ３のロアッソ熊本とホームで対戦した。
開幕からPK戦なしの６連勝中。WEST-Bで首位に立つ宮崎が、連勝の数を伸ばした。
序盤から積極的に攻撃を仕掛けるも、なかなか得点には至らない。それでも88分、ボックス内で奥村晃司からのパスを受けた松本ケンチザンガが、左足を一閃。強烈なシュートをゴールに突き刺し、均衡を破る。
宮崎はこの１点を守り切り、そのまま１−０で試合終了。破竹のリーグ戦７連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開幕からPK戦なしの６連勝中。WEST-Bで首位に立つ宮崎が、連勝の数を伸ばした。
序盤から積極的に攻撃を仕掛けるも、なかなか得点には至らない。それでも88分、ボックス内で奥村晃司からのパスを受けた松本ケンチザンガが、左足を一閃。強烈なシュートをゴールに突き刺し、均衡を破る。
宮崎はこの１点を守り切り、そのまま１−０で試合終了。破竹のリーグ戦７連勝を飾った。
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