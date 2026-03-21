アサヒ飲料は3月21日、「三ツ矢の日(3月28日)」に向けた店頭イベントを実施した。米女太一社長と、3月24日から社長就任予定の近藤佳代子常務執行役員がイオンモール八千代緑が丘の売場に立ち、試飲用の「三ツ矢サイダー」を手渡した。同店では同日に同商品の160ml缶を700本サンプリングした。今年の「三ツ矢の日」イベントは、全国約1400店舗、約800人の社員が参加する過去最大級の規模で展開しており、同社は今年2月からの供給正