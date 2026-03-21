お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が20日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。大阪の中心地で地下のパイプが隆起した事故の影響を明かした。11日の早朝、大阪市北区の繁華街で下水道の工事現場に敷設された直径約5メートルの鋼管が地上十数メートルの高さにせり上がっているのが確認された。隆起した管の上部には国道423号（新御堂筋）の高架道路が通っている。新御堂