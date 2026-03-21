【モデルプレス＝2026/03/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが3月20日、自身のInstagramを更新。引き締まったウエストが映える全身ショットを公開した。【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「頭身バランスがレベチ」ウエストちらりのデニムコーデ◆りんか、へそ出し全身ショット披露りんかは「今日も買い物 day。早く春になってほーーしい」と