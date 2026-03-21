私はホナミ。夫のマモルと娘のエリカ（年長）、息子のユウゴ（2歳）と暮らしています。半年前に引っ越してきて、エリカは認可外保育施設に入りました。しかし園の対応にはいろいろと気になることが……。私は配られたアンケートに要望を記入して提出しました。すると園長先生は謝罪と見せかけて私のことを牽制してきたのです。あげく自分たちに都合の悪い意見は揉み消して……。私はマモルにもアンケート結果画面を見てもらいまし